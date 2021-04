American Airlines selger nesten like mange flybilletter som før pandemien

Amerikanere som har vært delvis innesperret av coronatiltak i ett år, ser ut til å være ivrige etter å få luft under vingene. Søndag var det over 1 million reisende på flyplassene i USA for 18. dag på rad.

Flygiganten American Airlines opplyser at billettsalget nå ligger på rundt 90 prosent av nivået det var på i samme periode i 2019. I takt med at flere blir vaksinert, drar flere ut på reise igjen.

Det er først og fremst innenlandsreiser som bestilles, og korte internasjonale flyginger. Også selskaper som Delta og Southwest melder at billettsalget begynte å bedre seg i midten av februar.

