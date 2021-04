Luftfartskjempe satser på hydrogenfly

Det britisk-amerikanske selskapet ZeroAvia ble grunnlagt i 2017 av Valery Miftakhov, som også er selskapets adm. direktør, og er en hydrogen-elektrisk flyutvikler. Selskapets mål er å utvikle en hydrogendrevet drivlinje for et fly med mer enn 50 seter innen fem år.

Prosjektet har trigget interessen fra en gruppe på seks investorer og flyselskapet British Airways, som har investert 24,3 millioner dollar, rundt 207 millioner kroner, i selskapet, ifølge en pressemelding.

Finansieringen skal blant annet benyttes til å nå hydrogenflymålet og at hydrogenet skal produseres ved hjelp av solceller og vindturbiner. I tillegg vil ZeroAvia få muligheten til å lansere et nytt utviklingsprogram for å demonstrere at teknologien er effektiv, samt å akselerere utviklingen av en større hydrogenmotor som kan brukes i større fly fra 2026.

På kort sikt er målet et 20-seters fly i kommersiell drift med inntil 800 kilometers rekkevidde innen 2024, før 50-seteren skal være klar om fem år. Innen 2030 er målet å ha en 100-seter i kommersiell drift.