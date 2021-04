Meglerhus venter 30 prosent oppgang for Flyr

Carnegie starter dekning av Flyr-aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 7,6 kroner.

Det skriver TDN Direkt, og viser til en analyse fra meglerhuset onsdag.

Onsdag omsettes Flyr-aksjen for 5,75 kroner pr. aksje, som vil si at Carnegie har et kursmål tilsvarende en oppgang på i overkant av 30 prosent.

Carnegie skriver i analysen at de mener det mest unike aspektet med dette selskapet er timingen, hvor selskapet velger å gå inn i det norske markedet som meglerhuset beskriver som et «historisk attraktivt undermarked og et av det mest attraktive markedene i Europa grunnet en kombinasjon av geografiske og strukturelle grunner».

I tillegg fremhever Carnegie ifølge TDN at markedet pr. nå er preget av betydelig lavere leasingkostnader og en overflod av sesongarbeidere. Meglerhuset venter at Flyr genererer en omsetning på 7,07 milliarder kroner og en EBITDA på 1,34 milliarder innen 2025.

«Som et oppstartselskap er åpenbart ikke den kortsiktige verdsettingen tiltalende, men om en ser på 2024-estimatene finner vi en P/E på 2,2 som gunstig risk/reward», argumenterer Carnegie i analysen. Carnegie var en av tilretteleggerne i forbindelse noteringen av Flyr på Euronext Growth tidligere i år.