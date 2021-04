Mener Wizz Air-reklame er lovstridig

Forbrukertilsynet mener at påstandene i reklamekampanjen, som de mottok to klager på i fjor, bryter markedsføringsloven og villeder forbrukere, melder NRK.

Wizz Air mener de, sammenlignet med Norwegian og SAS, har lavest antall gram CO2-utslipp per passasjerkilometer.

Forbrukertilsynet mener imidlertid at flyselskapet må kunne bevise at hele deres virksomhet belaster klima og miljø mye mindre enn alle andre flyselskaper i verden, for å kunne bruke denne påstanden.

Wizz Air er uenig i dette, men har likevel sluttet å bruke denne påstanden i sin markedsføring, noe som gjør at Forbrukertilsynet har avsluttet saken uten å fatte vedtak om sanksjoner.

