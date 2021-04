Ryanair i strid med EU-domstolene - mener selskapet blir forskjellsbehandlet

Flyselskapet Ryanair mener at EU-medlemmer har forskjellsbehandlet flybransjen, der Finland, Danmark og Sverige skal ha gitt ulovlig støtte til sine nasjonale selskaper. Selskapet har klaget til EU på bakgrunn av regelbrudd og urettferdig konkurranse.

På onsdag ble Ryanairs klage avslått av EU-domstolene, som sa at tilskuddene Danmark og Sverige ga til det skandinaviske luftfartsselskapet SAS overholder EU-lovgivningen.

Ryanair svarer umiddelbart med å anke avgjørelsen.

«Mens Covid-19-krisen har forårsaket skade på alle flyselskaper som bidrar til økonomien og forbindelsen til Finland, Danmark og Sverige, bestemte regjeringene i disse landene å støtte kun deres flaggbærere. Ryanair henviste EU-kommisjonens godkjennelse av disse ulovlige subsidiene til EU-retten i juni 2020. Ryanair vil anke dagens domstoler fra Retten til EU-domstolen,» skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

«EU-kommisjonens godkjennelse av finsk, dansk og svensk statsstøtte stred mot de grunnleggende prinsippene i EU-retten,» heter det i meldingen.

«Dagens avgjørelser setter liberaliseringen i lufttransport tilbake med 30 år ved å la Finland, Danmark og Sverige gi sine nasjonale flaggbærere en fordel over mer effektive konkurrenter, kun basert på nasjonalitet.»

Retten avslo to lignende avgjørelser for to måneder siden i forskjellige saker som involverte Frankrike og Sverige. Ryanair hadde hevdet at hjelpen utgjorde urettferdig statlig redning for nasjonale flyselskaper.