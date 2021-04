Arctic Securities tar opp dekning på Flyr med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 10 kroner, ifølge en analyse torsdag, melder TDN Direkt.

Torsdag sluttet aksjen på 5,16 kroner, noe som tilsvarer en oppside på 93,8 prosent med et kursmål på 10 kroner.

I analysen skriver meglerhuset «Final call before take-off», og sikter til at dagens aksjekurs gir en interessant mulighet for nye investorer til å komme ombord før det første flyet tar av, og før den innenlandske etterspørselen begynner å hente seg inn.

Artics kontantstrømanalyse er basert på en gjennomsnittlig kapitalkostnad på 10 prosent, samt en fri kontantstrøm på 200 millioner kroner etter 2025. Kursmålet på 10 kroner gir Flyr en selskapsverdi (EV) mot EBITDA på 6,1 ganger på 2023-estimater, ifølge TDN.

Tung uke

Denne uken har vært særdeles tung for Flyr-aksjonærene, som har sett aksjekursen rase 10,26 prosent. Mandag falt aksjen smådramatiske 12,2 prosent, og var veldig nære kursen på de første kapitalinnhentingene som ble gjort på 5 kroner.

På det laveste har kursen vært nede i nøyaktig 5 kroner, og holdt seg rundt det nivået hele uken.

Artic er derimot ikke det eneste meglerhuset som tror Flyr-aksjen skal oppover. Forrige uke rykket Carnegie ut med historiens første analyse på selskapet og analytiker Eirik Rafdal ser en solid oppside i aksjen.

Rafdal har satt et kursmål på 7,60 kroner og har i tillegg skissert alternative kursmål som spenner seg fra 4,10 til hele 22,70 kroner pr. aksje.