Flyprodusent lander tosifret ordre

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) har inngått en kjøpsavtale med Boeing om 15 nye fly av typen 737 Max, melder Reuters.

Bestillingen beløper seg til 1,8 milliarder dollar for flyene, som fikk grønt signal for å lette igjen i fjor.

USA opphevet flyforbudet for 737 Max-utgaven i fjor, etter to fatale krasj i 2018 og 2019. De forente arabiske emirater fulgte etter tidligere i år. DAE eier og administrerer allerede 162 Boeing-fly, og kunngjorde i fjor en avtale om å kjøpe 737 Max fly fra American Airlines, for så å leie de tilbake til det amerikanske selskapet.