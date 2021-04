– Det verste er bak oss

– Denne krisen er langt fra over. . . men det er ingen tvil om at gjeninnhentingstakten har tatt seg opp, sa konsernsjef i American Airlines Doug Parker på en telefonkonferanse tidligere denne uken, ifølge Financial Times.

Ifølge nettstedet er bred vaksinasjon i USA den viktigste driveren, og årsaken til at gjennomsnittlig antall passasjerer på sitt høyeste nivå siden pandemien startet.

Tall fra den amerikanske transportsikkerhetsadministrasjonen viser at det hittil i april har blitt registrert 1,39 millioner passasjerer om dagen i gjennomsnitt. Det er det høyeste antallet siden starten av pandemien, men fortsatt langt under gjennomsnittet på 2,3 millioner i samme periode i 2019.

Også toppsjefen i Southwest Airlines Gary Kelly deler den forsiktige optimismen.

– Selv om pandemien ikke er over, tror vi det verste ligger bak oss - når det gjelder alvorlighetsgraden av den negative innvirkningen på reisebehovet, sier Kelly, ifølge FT.com.