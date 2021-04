– Det verste er ikke over ennå

Konsernsjef Akbar Al Baker i Qatar Airways har en mer pessimistisk tone enn sjefene til mange store europeiske og amerikanske flyselskaper, som spår en rebound i flybransjen de neste månedene.

– Jeg tror gjeninnhentingen til flybransjen ikke vil skje før om ganske lang tid. Det verste er ikke over, sier han i et intervju med Financial Times.

Al Baker mener at vaksiner bare er en midlertidig løsning på problemet, siden det fortsatt er ikke kjent hvor lenge den beskytter mot coronaviruset. Han mener man globalt burde samkjøre for å utvikle vaksinepass.

– Hvert land lager sine egne apper og protokoller, og dette vil til slutt ikke fungere, sier han til nyhetsbyråret.

Vil bedre kundeservicen

Al Bakers innflytelse strekker seg langt ut over Midtøsten. Qatar Airways er den største aksjonæren i British Airways-eier IAG, og han sitter også i styret for Heathrow-flyplassen i London.

– Vi som aksjonær har gjort det veldig klart at vi ønsker at British Airways og andre flyselskaper i IAG-gruppen skal tilby en høy standard på produkter og tjenester til våre kunder fordi vi ønsker å være det sterkeste flyselskapet i Europa, sier han til Financial Times.