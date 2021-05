Tar opp dekning på børsfersking – ser oppside på 46 prosent

Pareto Securities starter dekning av flyaksjen Norse Atlantic med tilhørende kjøpsanbefaling og et kursmål 30 kroner, ifølge en analyse tirsdag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset legger til grunn 12 fly med en kabinfaktor på 70 prosent i analysen. Det gir 1,4 millioner passasjerer på 2023-estimater. Pareto forutsetter også en EBITDA på seks millioner dollar pr. fly, som tilsvarer 72 millioner dollar for alle 12 flyene.

Med et kursmål på 30 kroner ser meglerhuset en oppside på 46 prosent, med tirsdagens åpningskurs på 20,56 kroner.

Flyselskapet hadde første handelsdag på Euronext Growth 12. april, med en noteringskurs på 20 kroner. I midten av mars ble det kjent at gründer Bjørn Tore Larsen fikk med seg «friends and family», flynestor Bjørn Kjos og enkelte andre investorer for å danne det nye flyselskapet.

Før børsnoteringen hadde flyselskapet allerede signert en leasingavtale for seks Boeing 787-9 og tre Boeing 787-8. Norse har planer om å gjennomføre den første turen i desember, og samtlige av flyene planlegges å være levert før slutten av første kvartal i 2022.