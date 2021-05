Den amerikanske flyprodusenten Boeing har publisert tallene for første kvartal før det ringes i børsbjellen på Wall Street. Fasit viser inntekter på 15,22 milliarder dollar, noe høyere enn Refinitivs anslag på forhånd til 15,02 milliarder dollar. Inntjeningen er 10 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Flyprodusenten nettoresultat endte på minus 561 millioner dollar i årets tre første måneder. I fjorårets tre første måneder var tapet på 641 millioner dollar.

Resultatet pr. aksje endte på minus 1,53 dollar, mot 1,70 dollar i fjor.

Boeing har i likhet med andre flyprodusenter og flyselskaper slitt tungt under pandemien, og har i tillegg hatt en ekstra byrde med problemene rundt 737 Max-flytypen. Nå øyner likevel den amerikanske produsenten at den negative trenden vil snu ettersom mange amerikanere er vaksinert.

Etterspørselen etter flybilletter har begynt å ta seg kraftig opp igjen for de store flykundene, som United Airlines og Southwest Airlines, og det har igjen medført at de vil oppdatere flåtene og forberede seg på vekst igjen. Et resultat av det fikk man se i mars da Boeings nye flyordre overskred kanselleringene for første gang siden 2019, ifølge CNBC.

Boeing-aksjen er opp 13 prosent så langt i år, sammenlignet med en oppgang på 11,5 prosent for S&P 500.