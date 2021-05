Norwegians tap endte på 1,2 mrd.

Norwegian tapte 1,2 milliarder kroner før skatt i første kvartal, viser flyselskapets kvartalsrapport etter Oslo Børs' stengetid torsdag. Inntektene endte på 255 millioner kroner, og tegner et bilde av en svært lav aktivitet.

Da Norwegian rapporterte inn sine resultater for første kvartal i fjor, viste de et fall i inntektene på 19 prosent. Topplinjen endte da på 6,5 milliarder, og tapene ble gigantiske med et underskudd før skatt på 3,2 milliarder kroner.

Til sammenligning endte endte inntektene på 670 millioner kroner i fjerde kvartal, mens de tidligere på høsten var på 1.288 millioner kroner.

Nærmer seg emisjon

Norwegian legger frem et kvartalsregnskap som ikke bare er dypt preget av corona, men hvor selskapet sammenhengende har vært i restruktureringsprosesser.

Det er nå gått drøye to uker siden dommer Leif Villars-Dahl bråkvitterte ut kjennelsen i Oslo byfogdembete. Han sendte ut sin avgjørelse mandag 12. april, og brukte da svært knapt med tid på å tenke gjennom utfallet av kreditorenes avstemning. Fredagen før hadde kreditorene avgitt sitt svar til rekonstruktør Håvard Wiker i Ro Sommernes Advokatfirma.

Ikke overraskende ble planen godkjent, som den ble i High Court i Dublin. Basert på de signalene som ble sendt ut da, samt i den påfølgende oppdateringen fra selskapet, begynner Norwegian nå å nærme seg de avgjørende stegene i refinanseringen. Her skal det potensielt sprøytes inn nærmere 6 milliarder kroner i frisk egenkapital.

I kvartalsrapporten heter nå at emisjonen starter 10. mai, eller deromkring, og at den vil pågå frem til 26. mai.

Norwegian har allerede meldt at cornerstones i den rettede emisjonen er blitt tildelt 2,855 milliarder kroner. I tillegg kommer statens bidrag på 1,5 milliarder kroner.