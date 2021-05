Amputerer erstatningskrav fra misfornøyde kunder

Det aksepterer ikke Airhelp og påpeker at andre kreditorer får 5 prosent dividende, mens passasjerer som krever økonomisk kompensasjon etter EU-reglene, kun tilbys 0,5 prosent av de totale kravene til fordeling.

Krav mangler informasjon

Flyselskapet bekrefter at de bestrider gyldigheten av en stor andel av kravene fra Airhelp.

Norwegian begrunner de mange avslagene om å akseptere erstatningskravene blant annet med at flyselskapet har mottatt en stor mengde ufullstendige data fra Airhelp.

– Likevel har vi jobbet med dette, for å sikre at legitime krav blir behandlet skikkelig og etter gjeldende lovgivning, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til Finansavisen.

Han opplyser også at mange av kravene de har mottatt, allerede er behandlet av Norwegian.

- I en svært stor andel av kravene Airhelp har sendt oss er forholdene allerede avklart eller utbetalt direkte til kundene, er del av rekonstruksjonsprosessene, mangler grunnleggende bookinginformasjon eller er sendt inn flere ganger, sier Tuman.

Reagerer på forklaringen

Nielsen forteller at over 4.000 krav er avvist av Norwegian med påstand om at de mangler bookinginformasjon. Han sier billettene har et bookingnummer, bare ikke Norwegians eget bookingnummer, fordi kundene har kjøpt billetter gjennom et reisebyrå på nettet. Dermed står det reisebyråets bookingreferanse på bestillingene.

– Men de er likevel Norwegian-passasjerer som har sjekket inn under sitt navn på en forsinket Norwegian-flygning eller de er Norwegian-kunder som fikk reisen sin kansellert, sier Nielsen.

Han mener at Norwegian fint kan identifisere passasjerene i sitt system ut fra andre opplysninger flyselskapet har mottatt fra Airhelp.

KAN BLI RETTSSAK: Partner Christina Steimler i Indem Advokatfirma har vunnet flere saker mot Norwegian og andre flyselskaper, og vurderer nå nye rettsrunder med krav om kompensasjon til passasjerer. Foto: INDEM ADVOKATFIRMA

Saker i domstolskø

Om andre krav som er avvist viser Norwegian i sitt brev til Airhelp at sakene verserer for retten. Dette er snakk om nærmere 2.000 saker.

– Det stemmer at mange saker venter i kø for å bli behandlet av Forliksrådet. Men det betyr ikke at Norwegian bare kan avvise disse kravene fra rekonstruksjonsprosessen, sier advokat Christina Steimler.

Hun er partner i advokatfirmaet Indem, som representerer Airhelp i norske rettssaler.

Steimler opplyser at ventetiden i retten er lang, men at det ikke er noe Airhelps klienter kan lastes for.

Truer med rettssak

Advokatfirmaet Indem har opplevd at Norwegian har avvist mange opplagte krav tidligere. Når de er brakt til retten, har Norwegian gått på det ene nederlaget etter det andre.

– Legger vi den statistikken til grunn, så har Norwegian tapt omtrent ni av ti saker vi har kjørt mot dem i rettsapparatet, sier Steimler.

Hun aksepterer dermed ikke Norwegians fremgangsmåte med å avvise krav som venter på rettsbehandling.

– At bare rundt 10 prosent av passasjerkravene som er meldt under rekonstruksjonsprosessen er godkjent av Norwegian, ser vi på som en grov feilvurdering av selskapet. Disse sakene vil vi ta videre til retten dersom det blir nødvendig, sier Steimler.