Fredriksen & Co. tar full kontroll i Norwegian

Norwegian kom mandag ettermiddag med en oppdatering fra sin pågående refinansiering, der flere detaljer i kapitalinnhentingen offentliggjøres. Nå er det tydelig at flere kan legge champagnen på kjøleren:

Selskapet retter målet mot 6 milliarder kroner.

Staten bekreftes indirekte som deltager, da hybriden skal bli på 1,875 milliarder kroner.

Navnene på de seks cornerstone-investorene er nå kjent.

Eiersituasjonen etter emisjonen tegnes opp, med visse forbehold.

INN i NAS 2: Adm. direktør Jakob Iqbal i Sundt AS. Foto: Sundt

De seks investorene er John Fredriksens Geveran Trading, Sundt-familien, Ludvig Lorentzen med partnere, DNB Asset Management, Folketrygdfondet og Nordea Investment Management.

Etter det Finansavisen forstår er disse seks listet opp i rangert rekkefølge, der deres andel i den rettede emisjonen på 2,855 milliarder kroner er svært sentral.

Finansavisen har tidligere omtalt en investors ønske om kjøpe NAS-aksjer for over 1 milliard kroner. Vedkommende har neppe fått ønsket helt oppfylt, men de seks investorene skal belønnes for å ha stilt opp allerede i høst – da staten ville ha bekreftelse om at norske investorer ville bidra i emisjonen.

Det er grunn til å tro at John Fredriksen, Sundt-familien og Ludvig Lorentzen med sine partnere ender opp med rundt to tredjedeler, det vil si 1,9 milliarder kroner i den rettede emisjonen og det vil gi trioen full kontroll i selskapet neste fase: Generalforsamlingen 1. juni.





Slik får de kontroll

Når Norwegian viser til aksjefordelingen etter emisjonen på kurs 6,26 kroner ser den slik ut:

Dagens aksjonærer vil få 3,7 prosent aksjene, samt tegningsretter som kan gi ytterligere 5,6 prosent av aksjene. Investorene i den rettede emisjonen vil få 52,5 prosent, og her har Fredriksen og de fem andre sikret seg 2,855 av 3,725 milliarder kroner. Samtidig tar man høyde for at kreditorene i hybridobligasjonen skal få aksjer, og regnestykkene viser at de skal ha 17,6 prosent av aksjene i en fremtidig, eventuell konvertering. De usikrede kreditorene, som nå sier ja til å la seg konvertere, får 20,6 prosent av aksjene, men disse utstedes først 60 dager etter at emisjonen er gjennomført.

INN I NAS 3: DNB-forvalter Einar Johansen. Foto: DNB

Ettersom kreditorene i transaksjon 3) og 4) ikke får sine aksjer før generalforsamlingen i juni, vil egenkapitalinvestorene totalt dominere avstemingen.

Det betyr igjen at det kommende styret i Norwegian trolig vil få navn som kan assosieres med Fredriksen, Lorentzen og Sundt.

INN I NAS 4: Aksjesjef Nils Bastiansen i Folketrygdfondet. Foto: Iván Kverme

– Arbeidet med dette siden i fjor høst

– Vi er imponert over hvordan selskapet har kommet seg gjennom restruktureringsprosessen, sier Sundt-sjef Jakob Iqbal til Finansavisen, og fortsetter:

– Selskapet har etter vår oppfatning en unik mulighet når man nå er posisjonert for gjenåpning med en sterk merkevare, konkurransedyktige og fleksible leasingbetingelser samt en sterk balanse.

– Hvilke nøkkeltall er investorene blitt forespeilet når det gjelder omsetning, EBITDAR og andre nøkkeltall om to og tre år?

– Svar på dette bør komme fra selskapet og vil sikkert bli adressert under roadshowet, sier Iqbal.

Iqbal har ikke villet svare på om Sundt var den investoren som ble nevnt av bostyreren i den irske rettssalen, der det ble sagt at «en norsk investor vil stille opp med 1 milliard kroner».

INN I NAS 5: Forvalter Robert Næss i Nordea Investment Management. Foto: Iván Kverme

– Vi har arbeidet med dette siden i fjor høst. Viser ellers til meldingen fra selskapet på samlet cornerstone-tegning, sier Iqbal.

Han legger til at mye av motivasjonen ligger i en inngangskurs på 6,26 kroner pr. aksje, «som er attraktiv sett opp mot sammenlignbare selskaper».

NAS-aksjen vil være notert på Oslo Børs eksklusive tegningsretter på onsdag, når to NAS-aksjer vil gi tre tegningsretter. Tegningsrettene vil bli børsnotert på fredag,