Slik kan du kjøpe billige NAS-aksjer

Etter det Finansavisen forstår vil det bli rift om å tegne seg i den siste delen av den rettede emisjonen, som foreløpig ikke er tildelt hjørnestensinvestorene.

Der gjenstår det 875 millioner kroner, som Norwegian skal hente. Her snakkes det om at køen allerede er lang utenfor DNB Markets og ABG Sundal Colliers kontorer, og at denne delen av emisjonen allerede kraftig overtegnet.

Finansavisen har vært i kontakt med kilder som hevder at selskapet kunne hentet ti ganger så mye blant proffe investorer. Sannsynligheten for å sikre seg aksjer til 6,26 kroner er derfor lav.

Men Nordea-forvalter Næss presenterer en idé, som kan være av interesse for de som i dag hverken har aksjer eller er invitert inn i den rettede emisjonen:

– Skal du være rasjonell, må du kjøpe to aksjer og håpe at du får tegnet deg for mye mer. Og håpe at kursen starter over 6,26 kroner, begynner Næss.

– Så hva gjør man?

– Først kjøper man to NAS-aksjer for 55 kroner pr. stykk. Deretter benytter man tegningsrettene for å kjøpe tre aksjer til kr 6,26 kroner hver. Man har da samlet sett betalt 129 kroner og eier fem aksjer. Det gir en kostpris på 25,75 pr. aksje.

– Overtegn kraftig

Så kommer trikset som gjør at du teoretisk sett kan få ned kostprisen:

– Du overtegner kraftig. Det er alltid veldig mange som ikke bruker tegningsrettene sine, og da fordeles disse pro rata til gjenværende aksjonærer, sier Næss.

– Om du tegner deg for 100.000 kroner, og får tildelt aksjer til 6,26 for en brøkdel av dette, så får du iallefall en lav inngangskurs.

Fra onsdag er det for sent å kjøpe aksjen, siden det da går ex retter, men fortvil ikke:

– Da kan du kjøpe noen ytterst få tegningsretter og så overtegne massivt, sier Næss.