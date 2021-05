Naturstridig kursoppgang i NAS

Oslo Børs innførte da også ni børspauser onsdag for å kaste kaldt vann i hodet på traderne.

Lite shorting

Etter det Finansavisen kjenner til, har tilbudet av Norwegian-aksjer relativt sett vært strengt begrenset av flere årsaker i en lengre periode. En stor del av aksjene kan ha vært låst opp i forbindelse med forhandlingene som har pågått. Dette har blant annet ført til at shortere har manglet mulighet til å låne aksjer for shortsalg.

Ifølge Finanstilsynets shortregister er kun 1,88 prosent av NAS-aksjene i shortposisjoner.

Selv om dette tas med en klype salt, er det interessant å notere at det ikke er rapportert inn nye posisjoner siden mars. Siden mars er det registrert shortposisjoner i hele 24 andre selskaper.

– NAS-aksjen følger ikke alltid helt finansteorien. Det er lenge siden det var institusjonelle investorer som satt i aksjen, og det har medført at noen av de normale kontrollfunksjonene for kursprisingen forsvinner, sier en av meglersjefene i ABG Sundal Collier, Hans Øyvind Haukeli, og legger til:

– Kurssvingningen kan skyldes en shortskvis i kombinasjon med at man kanskje forventer lite eller ingen tildeling i den kommende emisjonen.

Ifølge Haukeli er det gått flere uker siden sist det var mulig å oppdrive aksjer for shorting i NAS. Han presiserer at ABG er en av tilretteleggerne i Norwegians kapitalinnhenting, og at ABG Sundal Collier ikke har en anbefaling på aksjen.

Blitt NAS-milliardær

De som eide NAS-aksjen tirsdag fikk en gevinst ut av intet. Fredag vil deres tegningsretter børsnoteres, og det blir det trolig høy etterspørsel etter. Frem til refinansieringen er gjennomført vil NAS-aksjen og tegningsrettene leve hvert sitt liv på Oslo Børs.

Gitt NAS-kursen ved stengetid tirsdag, har tegningsrettene en verdi på 19,88 kroner ved notering fredag.

Seks hjørnestensinvestorer har allerede sikret seg 2,855 milliarder kroner i emisjonen, hvor disse må ut med 6,26 kroner pr. aksje.

Onsdag skrev Finansavisen at investor John Fredriksen og de fem andre allerede hadde firedoblet pengene sine. Men etter onsdagens kurseksplosjon ser regnestykket veldig mye bedre ut.

FLYMILLIARDÆR: NAS-dealen ser bedre og bedre ut investor John Fredriksen. Foto: Ints Kalnins

For med en aksjekurs på 39,425 kroner har investeringen på papiret gått 6,3 ganger, som igjen får NAS-investeringen til å ligne på et kunstverk. Etter det Finansavisen forstår, skal Fredriksen, Sundt-familien og Ludvig Lorentzen, med sine ukjente medsammensvorne, ha tegnet seg for 1,9 milliarder kroner.

Denne posten har nå en teoretisk verdi på nesten 12 milliarder kroner, gitt onsdagens sluttkurs på 39,425 kroner.

For de seks hjørnestensinvestorene har investeringen på 2,855 milliarder kroner samlet fått en verdi på omtrent 18 milliarder kroner.