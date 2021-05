Ørlite oppsving for Norwegian

59.431 kunder fløy med Norwegian i april, som er cirka 18.000 flere enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med april i fjor var den totale kapasiteten ned syv prosent, mens passasjertrafikken var opp 115 prosent, ifølge ferske tall fra flyselskapet.

Fyllingsgraden endte på 42,2 prosent forrige måned, opp 24 prosentpoeng fra april 2020.

– Pandemien og reiserestriksjoner fortsetter å påvirke driften, selv om passasjertrafikken går opp sammenliknet med i fjor. Gitt at gjenåpningen i Norge og Europa fortsetter, er utsiktene for en fortsatt gradvis økning i trafikken til stede. Vi tilpasser ruteprogrammet vårt fortløpende for å dekke etterspørselen, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, i meldingen.

Norwegian hadde ti fly i drift i april, hovedsakelig på norske innenriksruter. Av de planlagte flyvningene ble 97,7 prosent av de gjennomført med en punktlighet på 97,8 prosent.