Ny potensiell fallgruve i NAS

Dramaet i Norwegians kapitalinnhenting stiger nå kraftig i det flere av transaksjonene skal iverksettes. For aksjonærer som eide Norwegian-aksjer tirsdag denne uken blir fredag startskuddet for deres deltagelse i den minste transjen, den fortrinssrettede emisjonen på snaue 395 millioner kroner.

Ved børsens stengetid tirsdag fikk tegningsrettene en teoretisk verdi på 19,88 kroner pr. tegningsrett. Fra fredag kan disse fritt omsettes i markedet.

Men ettersom handelen i Norwegian-aksjen stengte på kurs 30,225 torsdag, har det igjen medført at verdien av én tegningsrett har steget med 4,09 kroner, i alle fall i teorien.

Én tegningsrett gir retten til å tegne seg for én ny aksje i emisjonen, som koster 6,26 kroner.

To rasjonelle alternativer

Etter onsdagens eksplosive kursoppgang opplevde NAS-aksjen et krakk torsdag. Fallet endte på 23,3 prosent.

Norwegian la vel og merke frem trafikktall, som for nok en måned bekrefter at pandemien har tatt knekken på flytrafikken, men disse tallene har liten betydning for aksjekursen denne uken.

Det som har større betydning for NAS-aksjonærene akkurat nå, og kanskje aller mest for fremtidige NAS-aksjonærer, er hvordan man håndterer tegningsrettene.

Investorer som eide aksjer den 4. mai får utdelt tre tegningsretter for hver andre aksje. Verdien på disse er i teorien 22,60 kroner pr. stykk, basert på NAS-aksjens sluttkurs torsdag.

Som eier av tegningsrettene finnes det to rasjonelle alternativer:

Benytte dem, og tegne seg i emisjonen for 6,26 kroner pr. aksje

Selge tegningsretten.

Om man istedet velger å sitte stille i båten, vil man hverken få utdelt nye aksjer eller få tegningsrettens verdi i et salg. Da forsvinner verdien, og samtidig mister man muligheten til å tegne seg i emisjonen.

Aksjen eller tegningsretten?

For investorer som har troen på Norwegians fremtid, lønner det seg å være våken. For fra fredag av kan man enten kjøpe aksjen på børsen, med ticker NAS, eller tegningsretten, med tickeren NAST.

Kjøper man en tegningsrett, må man huske på at man i tillegg må ut med tegningskursen på 6,26 kroner i emisjonen, som vil sikre én aksje. Summen av dette blir inngangskostnaden på en aksje i «Nye Norwegian» etter refinansieringen er fullført.

For at det skal lønne seg å kjøpe tegningsretter bør prisen for en tegningsrett inkludert emisjonskursen, være under kursen i NAS-aksjen.

Om man i det hele tatt skal kjøpe tegningsretter, eller aksjer for den saks skyld, er et annet spørsmål. De profesjonelle investorene, med investor John Fredriksen, Sundt-søsknene og Lorentzen-systemet i spissen kjøper seg inn til en kurs på 6,26 kroner.

Det indikerer at både NAS-aksjen og tegningsretten er kraftig overpriset denne uken.

Vil man kjøpe en tegningsrett, og legger torsdagens sluttkurs til grunn, vil regnestykket se slik ut:

Pris tegningsrett: 22,60 kroner

Emisjonskurs: 6,26 kroner

Totalpris pr. aksje: 28,86 kroner

Siden NAS-aksjen stengte på 30,225 kroner, torsdag indikerer det at det er billigere å kjøpe tegningsretter enn aksjen.