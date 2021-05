– Emisjonen er satt allerede, sier en kilde tett inne i Norwegian-emisjonen til Finansavisen.

Norwegian meldte bare en halvtime etter børsåpning at emisjonen på 6 milliarder kroner var fulltegnet.

Kilden bekrefter overfor Finansavisen at interessen for å delta er enorm.

Kunne hentet 20 milliarder

– Vi kunne helt sikkert ha hentet inn 20 milliarder kroner, sier kilden.

Selv om Norwegian raskt vil melde at emisjonen på 6 milliarder er fulltegnet, vil emisjonen fortsette å gå i tegningstiden på to uker.

Fredag formiddag handles Norwegian-aksjen opp 10 prosent til 33 kroner, mens tegningsrettene handles ned 44 prosent til 13,40.

Aksjonærene i Norwegian fikk tegningsrett til én Norwegian-aksje for hver halvannen aksje de eide i flyselskapet. Tegningskursen i emisjonen er på 6,26 kroner.

Uten bjellesauer

Den store interessen for emisjonen i Norwegian kom til tross for at typiske aksjetradere ikke var med som hjørnestensinvestorer, eller såkalte bjellesauer.

I stedet fikk John Fredriksen, Sundt, Ludvig Lorentzen, DNB, Folketrygdfondet og Nordea førsteretten til å delta med 2,9 milliarder.