SAS starter opp igjen direkterute til USA

SAS starter opp igjen direkteruten fra Oslo til New York den 3. juli med to ukentlige rundturer. Avgang fra Oslo blir onsdag og lørdag, med retur torsdag og søndag, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Flyselskapet vil fortløpende vurdere en eventuell økning i antall avganger basert på etterspørselen.

– Kundene har etterspurt nettopp denne ruten. Den blir også viktig for norsk fiskeeksport, sier konserndirektør og norgessjef Kjetil Håbjørg, i meldingen.

13. mars 2020 satte pandemien en foreløpig slutt for SAS’ direkterute mellom Oslo og New York. Over ett år senere gjenopptas ruten som skal opereres av Airbus A330 med 266 seter. I tillegg fortsetter SAS å fly til Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco og Washington fra København.