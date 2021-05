Deadline for tegningsrettene i NAS nærmer seg

Det igjen betyr at DNB Markets og ABG Sundal Collier kan begynne tildeling og forberede flyselskapet på deres nye eiere.

Norwegians rekonstruksjonsplan har nå fått endelig godkjenning i High Court of Ireland og Oslo byfogdembete, opplyser flyselskapet tirsdag.

Det skal ikke ha kommet innsigelser fra noen av kreditorene innen fristen, og rekonstruksjonsplanen er således både endelig og bindende.

Nå er Norwegian innstilt på å gjennomføre rekonstruksjonsprosessen 26. mai, opplyses det.

Bruk tegningsretten!

Dagens aksjonærer fikk forrige fredag tildelt tre tegningsretter for hver andre aksje man eide. Finansavisen skrev på lørdag at investorer som har troen på Norwegian bør holde seg unna NAS-aksjene, og tegningsrettene, frem til kreditorene får frigjort sine aksjer 60 dager etter at emisjonen fullføres.

UT AV KONKURSBESKYTTELSE: Nå går både konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian inn med friske penger i emisjonen. Foto: Iván Kverme

Med en sinnsyk differanse på prisen av aksjen og tegningsrettene står rådet fremdeles støtt.

For investorer som eier tegningsretter, men som ikke planlegger å benytte dem: Selg dem, og gjør det nå.

Tegningsrettene er børsnoterte med tickerkoden NAST og har utløpsdato fredag 22.mai. Eierne av tegningsretter ved stengetid fredag vil da måtte tegne seg for aksjer á 6,26 kroner pr. stykk. Inngangsverdien er emisjonskursen på 6,26 kroner pr. tegningsrett pluss prisen for rettene.

For investorer som eier tegningsretter, men som ikke benytter seg av disse, vil ikke bli kompensert, og det er derfor svært dumt å ikke selge rettene om de ikke skal brukes.

Skulle man likevel ønske å være eksponert i NAS er det ingen grunn for å kjøpe aksjen, så lenge tegningsrettene handles kraftig rabattert.

Fulltegnet på kort tid

Investor John Fredriksen, Sundt-søsknene, Lorentzen-familien har sammen med tre forvaltningsselskaper allerede fått tildelt 2,855 milliarder, samtidig som den norske staten har garantert for 1,5 milliarder i en hybrid-løsning.

Kapitalen fra disse seks hjørnestensinvestorene, samt siste rest av emisjonen kan derfor fullføres, noe den i prinsippet ble allerede samme dag.

Norwegians emisjoner Emisjonsbeløp: Inntil 6 milliarder kroner

Hybridlån: 1,875 milliarder kroner, hvor staten tegner seg for 1,5 milliarder

Tegningsrettsemisjon mot dagens aksjonærer: 395 millioner kroner

Rettet emisjon mot seks hjørnestensinvestorer: 2,855 milliarder kroner

Rettet emisjon: 875 millioner kroner, som allerede er kraftig overtegnet Norwegian/FA

– Vi kunne helt sikkert ha hentet inn 20 milliarder kroner, sa en kilde nær prosessen til Finansavisen samme dag emisjonen startet.

I denne emisjonen deltok også ledelsen i Norwegian, som samlet sett fikk tildelt 2,58 millioner aksjer, aksjer for vel 16,1 millioner kroner.

Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen fikk tildelt aksjer for henholdsvis 3,5 og 4 millioner kroner.



Nå kan meglerhusene fullføre emisjonen, vel vitende om at Norwegian har fullført restruktureringen både i Irland og i Norge.