– Vi kan hive oss rundt og bruke 90 prosent av flåten

EasyJet har i likhet med de fleste andre aktørene i luftfarten hatt det tungt, og rapporterte i slutten av mars et tap på 700 millioner pund og 90 prosent frafall av passasjerer det siste halvåret.

Lavprisselskapet øyner likevel håp når det nærmer seg varmere tider, og mener at det skal kunne klare å utnytte nesten hele flåten ved å frakte reisende til destinasjoner som åpner opp igjen i sommer.

«Vi har muligheten til å hive oss rundt og benytte 90 prosent av flåten i høysesongen i sommer for å matche etterspørselen. Vi vet at det er en oppdemmet etterspørsel», sier Johan Lundgren, adm. direktør i EasyJet, til avisen The Guardian.

Basert på de nåværende estimatene forventer EasyJet en fyllingsgrad på rundt 15 prosent av 2019-kapasiteten mellom april og juni. Selskapet ser likevel økt etterspørsel mot sommeren, spesielt fra Storbritannia, som er kjernemarkedet. I tillegg har det gjort 100.000 seter tilgjengelige for Portugal-ruter ettersom landet letter på restriksjonene.

Selskapets passasjertall stupte 89,4 prosent år-til-år i løpet av det siste halvåret til slutten av mars, fra 38,6 millioner til 4,1 millioner. Det tilsvarer kun 14 prosent av 2019-trafikken. For å takle nedgangen har det iverksatt et kostnadsbesparende program der målet er å spare 500 millioner pund i år.