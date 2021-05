Erling Braut Haaland kjøper privatfly for 25 mill.

Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland har investert i et privatfly fra amerikanske Piper Aircraft. De har gått for toppmodellen M600, og to større entreprenører i Rogaland er også medeiere i flyet, gjennom det nylig etablerte selskapet Sola M600 AS. Selskapet, som har base på Stavanger lufthavn Sola, skal eie flyet.

Privatflyet har en prislapp på 25 millioner kroner og får registreringsnummeret registrert hos Luftfartstilsynet torsdag.

KJØPER: Amerikanske Piper Aircrafts M600 har plass til seks personer.





– Jeg kan bekrefte at flyet skal brukes av eierne, og at det kan benyttes i hele Norge og også i utlandet, sier Finsveen til Aftenbladet/E24.

Flytypen har plass til seks personer og en rekkevidde på 2.750, som er mer enn nok til å fly fra Sola til Dortmund. Erling Braut Haalands heleide investeringsselskap, EBH Promotion, er deleier i det nye selskapet Sola M600, med 12,5 prosent, mens Alfie Haaland eier 25 prosent.

Investeringsgull

Mens Haaland bøtter inn mål for Borussia Dortmund eser også lommeboken ut. Nylig viste Skatteetatens register over norske aksjeeiere at fotballstjernens private investeringsselskap EBH Promotion hadde verdier på 28 millioner kroner da 2020 ble avsluttet.

Inntektene for stjernespissens selskap økte også med 3,2 millioner kroner i fjor.

EBH Promotion investerte i fond, og den største posisjonen var i kombinasjonsfondet DNB Private Banking Premium. Der var markedsverdien på 6,9 millioner kroner.

Resultatet før skatt steg også med 200 prosent mellom 2019 og 2020, fra 1,5 til 4,5 millioner.