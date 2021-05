Branson-selskap til himmels etter vellykket romfartstest

Aksjen var opp 32 prosent mandag på det meste før handelen åpner, men har siden gått tilbake og er i skrivende stund opp 17 prosent siden børsen stengte på fredag.

Testen kom på et kritisk øyeblikk for selskapet, siden den hadde blitt forsinket med over seks måneder allerede.

Virgin Galactic-sjef Michael Colglazier fortalte CNBC at romferden var feilfri og at han gledet seg til det amerikanske luftfartstilsynet (Federal Aviation Administration) skulle gå igjennom flydataene.

Branson blir med på prøvetur

Romfartøyet som ble testet var bemannet med to piloter og ble skutt opp fra Spaceport America i New Mexico.

Helgens romfarttest var den første av fire som gjenstår før selskapet kan begynne med kommersielle flyvninger. Den neste testen skal romfartsfartøyet ha med seg fire passasjerer, for å teste fartøyets kabin. Mens på den tredjeturen skal selskapets grunnlegger Sir Richard Branson var passasjer.

Virgin Galactic har tidligere uttalt at de venter at man ville begynne med kommersielle tjenester i midten av 2020, men selskapet gikk tidligere ut i år og sa at de nå tar tilsikte på å starte kommersielt i begynnelsen av 2022.

Hever kursmålet

Etter lørdagens vellykkede test har meglerhuset Bernstein valgt å heve kursmålet på Virgin Galactic fra 18 dollar til 27 dollar pr. aksje.

– Vi tror dette selskapet kan ha svært attraktiv økonomi hvis risikoene kan håndteres, skriver Bernstein-analytiker Douglas Harned i et notat.

Ifølge Harned gjør flyvingens suksess øker sannsynligheten for at de neste tre romfartestene vil bli fullført etter planen, selv om det fortsatt gjenstår to store risikoelementer ved selskapet, skriver CNBC.

– For det første kan enhver alvorlig hendelse være katastrofal for virksomheten. For det andre er terminalverdien uklar, da det er vanskelig å vurdere hvor langt verdiproposisjonen vil strekke seg, skriver Bernstein-analytikeren.