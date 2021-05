SAS gjenåpner 19 direkteruter

SAS har kunngjort ytterligere rutegjenåpninger for den kommende sommersesongen.

Tidligere har selskapet varslet gjenåpning av ruten mellom Oslo og New York , i kjølvannet av sterk oppgang i passasjertrafikken i april.

Svensk åpning

Fra Sverige gjenåpnes syv direkteruter fra Stockholm og Gøteborg.

De nye rutene fra Stockholm går til greske Aten, italienske Milano, kroatiske Split, tyrkiske Alanya, Beirut i Libanon og russiske St. Petersburg, mens det blir direkteflight fra Gøteborg til spanske Palma.

Oppstart for de ulike rutene er innenfor tidsrommet 2. juni til 17. juni.

Dansk åpning

I Danmark blir det gjenåpning av 12 direkteruter fra København, der noen ruter allerede er i drift igjen.

15. mai gjenopptok SAS flyvninger fra København til Chania på Kreta, og 18. mai startet selskapet opp igjen ruten til engelske Manchester.

Innen 18. juni vil selskapet ha gjenopptatt driften på rutene fra København til italienske Roma og Milano, greske Aten, portugisiske Faro, sveitsiske Genève, kroatiske Split, Amsterdam i Nederland, Færøyene, islandske Reykjavik samt til Trondheim.

Mer vaksine, mindre smitte

Bakgrunnen for gjenåpningene er at flere land åpner opp igjen for innreise, i takt med økt coronavaksinering og lavere smittetall.

Ifølge flyselskapet muliggjør dette reiser til både populære reisemål og destinasjoner i regioner svensker og dansker har en tilknytning til.

Tidligere tirsdag opplyste SAS at avtalen med Airtours om charter- og rutetrafikk er forlenget til 2024, med en verdi på drøyt 800 millioner svenske kroner over fire år.