Svein Harald Øygard aktuell som ny styreleder for Norwegian

Norwegians danske styreleder Niels Smedegaard tar ikke gjenvalg som styreleder i selskapet. I stedet for er det ventet at den tidligere sjefen for McKinsey i Norge, Svein Harald Øygard.

BYTTES UT: Niels Smedegaard (t.h.) gir seg som styreleder i Norwegian. Her sammen med Norwegian-sjef Jacob Schram. Foto: Iván Kverme

Smedegaard kunngjorde allerede i januar at han var åpen for å bli byttet ut, og nå sier kilder som er tett på prosessen at valgkomiteen har landet på Øygard, skriver Dagens Næringsliv.

Foruten om å ha jobbet i McKinsey er kanskje Øygard mest kjent for å ha vært sentralbanksjef på Island i et halvt år i 2009, i tillegg til å ha vært statssekretær for daværende finansminister Sigbjørn Johnson fra 1990 til 1994. Siden 2017 har Øygard jobbet som rådgiver i Sparebank 1 Markets.

Til tross for de sterke ryktene, vil ikke valgkomiteens leder i Norwegian, Bjarne Borgersen, si noe om hvem som blir foreslått til ny styreleder.

– Jeg kan ikke kommentere det før innstillingen foreligger, sier han til DN.