– I dag har vi skrevet historie, ikke bare Norwegian historie eller historie innen luftfarten, men Norges historie.

Slik introduserer konsernsjef Jacob Schram sin tale under Norwegians pressekonferanse knyttet til den utførte kapitalinnhentingen.

– Siden mars i fjor har pandemien parkert den globale luftfarten. Ingen bransje overlever særlig lenge uten kunder, og luftfarten er kanskje den bransjen i verden som har merket de økonomiske konsekvensene av pandemien aller tydeligst.

Denne uken ble det klart at Norwegian har klart å hente inn seks milliarder kroner gjennom sine rekonstruksjonsemisjoner, overtegnede emisjoner som har hentet inn nye og kjente hjørnesteinsinvestorer til selskapet.

Onsdag melder selskapet i en børsmelding at det har fullført vilkårene for å forlate konkursbeskyttelsen.

Finansdirektør Geir Karlsen uttalte under konferansen at selskapet sitter på om lag syv milliarder kroner i likviditet, og at selskapet har inngått bedre avtaler som sikrer lavere kostnader og bedre ordninger i fremtiden.

– I dag har Norwegian en netto rentebærende gjeld på tilsvarende null, sier Karlsen fra talerplassen.

– Og det er vi veldig, veldig fornøyd med.

Se opptak fra pressekonferansen her: Norwegian møter pressen