Dette kan bli det nye Norwegian-styret

Valgkomiteen i Norwegian foreslår nå Svein Harald Øygard som ny styreleder i selskapet, opplyses det i en melding.

I i tillegg er det ønsket at styret skal bestå av Lars Boilesen, Ingrid Elvira Leisner, Sondre Gravir og Chris Browne. Leisner vil da bli gjenvalt i to år, mens Gravir og Browne er valgt for perioden 2020-2022.

Niels Smedegaard, Jaan Albrecht Bindenberger og Vibeke Hammer Madsen vil trekke seg.

Rykter

Allerede tidligere denne uken fremstod det som åpenbart at styreleder Niels Smedegaard er ferdig.

Onsdag meldte Finansavisen at alt var lagt opp til at tidligere McKinsey-topp Svein Harald Øygard blir innstilt som ny styreleder i Norwegian når generalforsamlingen finner sted på tirsdag. DN omtalte Øygards kandidatur først, men kilder bekrefter dette.

– Ingen kommentar, skrev Øygarden selv i en SMS til Finansavisen.

I tillegg til McKinsey har Øygard erfaring fra blant annet Finansdepartementet, samt at han også i en periode var midlertidig sentralbanksjef på Island. Tidligere i dag ble det meldt at han går inn i styret til John Fredriksen-dominerte Seadrill.

Tidligere denne uken ble det kjent at Fredriksen har gått inn med 875 millioner kroner i Norwegian, noe som tilsvarer en eierandel på knappe 20 prosent.