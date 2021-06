Kjos med comeback i Norwegian

Bjørn Kjos har gjennom sitt HBK Holding på nytt kjøpt seg inn i Norwegian.

Ifølge ferske aksjonærlister eier Kjos nå knappe 1,6 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,2 prosent.

Også John Fredriksens snaue 140 millioner aksjer dukker nå opp i aksjonærlisten. Sammen med fem andre hjørnestensinvestorer tegnet han seg i Norwegian-emisjonen.

Fredriksen la 875 millioner kroner på bordet, Sundt-søsknene gikk inn med 770 millioner, mens Folketrygdfondet ble tildelt aksjer for 300 millioner.

Nytt styre

Fredag ble det bekreftet at valgkomiteen i Norwegian foreslår Svein Harald Øygard som ny styreleder i selskapet.

I i tillegg er det ønsket at styret skal bestå av Lars Boilesen, Ingrid Elvira Leisner, Sondre Gravir og Chris Browne. Leisner vil da bli gjenvalgt i to år, mens Gravir og Browne er valgt for perioden 2020-2022.