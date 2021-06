DNB Markets frykter aksjen kan halvere seg

DNB Markets skriver i en oppdatering mandag at flybransjen kan komme i fokus denne uken. I løpet av helgen som var rapporterte Wizz Air at selskapet innstiller virksomheten knyttet til norsk innlandstrafikk, på fredag legger Norwegian frem trafikktallene for mai og Flyr vil på et tidspunkt starte salget av billetter på sin første rute mellom Oslo og Tromsø.

Flyr har tidligere indikert en første flyvning 30. juni og signalisert at salget starter rundt en måned tidligere.

I forrige uke annonserte Norse Atlantic en avtale med en amerikansk fagforening for flyverter og neste mandag vil SAS vil presentere sine trafikktall for mai.

1 krone

Som følge av at DNB Markets har hatt oppdrag for Norwegian i forbindelse med den nylig gjennomførte transaksjonen i selskapet har ikke meglerhuset en anbefaling på aksjen. DNB Markets har derimot en salgsanbefaling på SAS og opererer med et kursmål på 1 svensk krone.

Mandag formiddag stiger SAS-aksjen 0,4 prosent til 1,92 kroner. Det skjer samtidig som Norwegian og Flyr stiger henholdsvis 5,4 prosent og 3,6 prosent.

Kredittgrense

I forrige uke ble det kjent at SAS får tilgang til en kredittgrense på totalt 3 milliarder svenske kroner fra hovedeierne, den danske og den svenske staten.

Kredittgrensen, som må utformes i samsvar med EUs regler for statsstøtte, er ment å skape en likviditetsbuffer og beskrives av flyselskapet som et supplement til de pågående kostnadsbesparelsene og andre likviditetsforsterkende tiltak.

SAS skrev i en børsmelding at markedsforholdene gjør det vanskelig å forutsi hvordan etterspørselen vil utvikle seg i møte med det viktige sommersesongen.