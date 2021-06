Meglerhus øyner 42 prosent oppside i flyaksje

SEB oppgraderer anbefalingen på Norwegian-aksjen til kjøp fra salg og jekker samtidig opp kursmålet til 16 kroner, ifølge en analyse fra meglerhuset.

Den siste uken er flyaksjen ned 51 prosent, til 11,3 kroner, og SEBs kursmål gjenspeiler en oppside på 42 prosent.

Meglerhuset peker på at nye Norwegian vil være i en relativt god posisjon etter at den krevende restruktureringsprosessen ble fullført onsdag forrige uke. SEB mener at selskapet igjen kan bli lønnsomt igjen etter prosessen det har vært igjennom, ifølge TDN Direkt.

«Med gjelden kuttet tett til null, og en klar kostnadsfordel mot nærmeste peers, tror vi selskapet er godt posisjonert for innhentingen», skriver SEB.

Samtidig oppgraderer det anbefalingen til kjøp etter det kraftige kursfallet, men legger til at pandemi-situasjonen ikke er over ennå.

Fly i fokus

Mandag skrev DNB Markets i en oppdatering at flybransjen kan komme i fokus denne uken. Wizz Air kunngjorde i helgen at det stopper innenrikssatsningen i Norge, Flyr begynner å selge billetter på første rute mellom Oslo og Tromsø, og Norwegian legger frem trafikktallene for mai på fredag.

Norwegian meldte også mandag at det gjenopptar flyvninger i Sverige, og at det vil utvide til 33 destinasjoner i løpet av våren og sommeren.

Til tross for flere positive nyheter den siste tiden er flyaksjen ned 72,2 prosent så langt i år. En av de som ber folk trå varsomt rundt aksjen fremover er investor Jan Petter Sissener.

– Aksjen skal ikke tilbake til gamle høyder på 300 kroner pr. aksje, sa han til Finansavisen i forrige uke.