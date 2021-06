Investor vil gi Norwegians styreleder 1 million kroner

Valgkomiteen i Norwegian har i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes 4. juni 2021 foreslått et ekstraordinært honorar for tilleggsarbeidet styremedlemmene har gjort det siste året.

I innkallingen til generalforsamling blir det foreslått et ekstraordinært honorar til styreleder Niels Smedegaard på 500.000 kroner. En såkalt hjørnesteinsinvestor har foreslått at honoraret dobles til 1 million kroner.

Oppdaterte aksjonærlister viser at John Fredriksens selskap Geveran Trading er den største investoren i Norwegian, etterfulgt av Sundt AS, Folketrygdfondet og Ludvig Lorentzen AS.

I slutten av mai ble det kjent at Niels Smedegaard, Jaan Albrecht Bindenberger og Vibeke Hammer Madsen vil trekke seg fra styret i Norwegian.

Valgkomiteen har foreslått Svein Harald Øygard som ny styreleder i selskapet. I i tillegg er det ønsket at styret skal bestå av Lars Boilesen, Ingrid Elvira Leisner, Sondre Gravir og Chris Browne.