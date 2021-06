Flyr og piloter enige om tariffavtale

Flyr og selskapets pilotforening har kommet til enighet om en tariffavtale som gjelder ut mars 2024, opplyses det i en melding.

Forhandlingene har pågått helt siden Flyr lanserte sine planer i fjor høst.

Avtalen gir forutsigbare og gode rammer for både selskapet og de ansatte, heter det.

Meldingen om tariffavtalen kommer én dag etter at Flyr lanserte forsalg av flybilletter.

– Noe nytt og positivt

– Vi ønsker å representere noe nytt og positivt i luftfarten og skal støtte opp om den norske modellen. Dette vil bidra til å motvirke trenden vi har sett de siste årene, hvor utstrakt bruk av outsourcing, utflytting av arbeidsplasser til lavkostland, bruk av bemanningsselskaper og driftslisenser utenfor Norge og Skandinavia er blitt den nye normalen i luftfarten, sier Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid i meldingen.

Partene er representert av henholdsvis NHO Luftfart/NHO og Norsk Flygerforbund/LO.

– Et organisert arbeidsliv er viktig i alle bransjer og næringer, men ikke minst i luftfart, som utgjør en del av vår felles infrastruktur. Samtidig har utviklingen i bransjen gitt stor grunn til bekymring, så dette er svært positive signaler som tar oss i riktig retning, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

10.000 først i køen

Mandag kunngjorde Flyr at selskapet starter forsalg av flybilletter. Salget gjelder billetter for flyvninger mellom Oslo og Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik, Trondheim, Bergen, Alicante, Malaga og Nice.

Først er det de som abonnerer på Flyrs nyhetsbrev som får adgang til å kjøpe billetter – ifølge selskapet er det snakk om nær 10.000 abonnenter.

Senere vil Flyrs nettbutikk gradvis åpnes for alle, samtidig med at selskapets nye salgssystemer rulles ut.

– Vi velger denne tilnærmingen for å sikre at stor pågang ikke hindrer kundene fra å bestille billett til sin favorittdestinasjon. Vi garanterer at det skal være godt med introduksjonstilbud tilgjengelig når vi om noen dager åpner opp for at alle kan kjøpe sin første Flyr-billett, sa Flyr-sjefen i en melding mandag.

Flyrs første flyvning går fra Oslo til Tromsø onsdag 30. juni klokken 11.35.