Verdens nest rikeste skal ut i verdensrommet og du kan bli med

Milliardæren og teknologigründeren Jeff Bezos er verdens nest rikeste mann med en formue på 186,2 milliarder dollar, rett bak franskmannen Bernard Arnault, ifølge Forbes live-liste. 5. juli går han av som sjef i Amazon og kun 15 dager etterpå skal han ut i verdensrommet, melder CNN.

Bezos skal være med besetningen på raketten «New Shepard», som er bygget av selskapet Blue Origin. Bezos yngre bror, Mark Bezos, skal også være med.

«Helt siden jeg var fem år har jeg drømt om å reise til verdensrommet. 20. juli skal jeg ta reisen med broren min. Det største eventyret med min beste venn», skriver Bezos i et Instagram-innlegg mandag morgen.

Planen er at Blue Origins-raketten på 59 fot skal frakte besetningen mer enn 60 miles, cirka 96 kilometer, over jordoverflaten, en reise som tar rundt 11 minutter. Etter seks år med omfattende og hemmelighetsfull testing av raketten og kapselen, kalt New Shepard, kunngjorde Blue Origin i mai at de forberedte seg på å sette de første passasjerene i en New Shepard-kapsel.

Blue Origin ble grunnlagt av Bezos i 2000 og er å selge billetter til privatpersoner. Til reisen 20. juli har selskapet ute ett sete på auksjon der det høyeste budet foreløpig er på 2,8 millioner dollar, rett i overkant av 23 millioner kroner, ifølge nettsiden til Blue Origin.