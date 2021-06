Hegnar: – Han skal få kjørt seg

Da Svein Harald Øygard ble valgt til ny styreleder på Norwegians generalforsamling fredag var Øygard tydelig på at flyselskapets merkevare fremdeles var sterk, og selskapet konkurransedyktig.

– Tall fra USA viser at flytrafikken alt er på 84 prosent av nivået fra før covid – folk vil fly, sa den nybakte styrelederen til Finansavisen. Han ga heller ikke uttrykk for bekymring over at mange tidligere Norwegian-ansatte nå har funnet veien til nyoppstartede Flyr.

Mandag la konkurrent SAS frem sine passasjertall for mai, som viste en oppgang på 300 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er bra at de får flyene i gang igjen. De kommer til å bli en dyktig, tøff konkurrent til Norwegian, sier ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Økonominyhetene på FaTv.

– Alle kaster seg over Norwegian som har refinansiert alt. De gamle aksjonærene blir sittende igjen med 3-4 prosent, det er ingenting. Også harde fått en ny styreleder somm virker flink og ordentlig, sier Hegnar.

Ikke alene

Hegnar trekker frem at Øygard tidligere har vært sentralbanksjef på Island, og at han har takket nei på tilbud om å bli finansminister her til lands.

– Han er sikkert en utmerket mann, men han skal få kjørt seg, for han er ikke alene i markedet, sier Hegnar.

Han fortsetter:

– Han skal få kjørt seg mot SAS som er knallharde, han skal få kjørt seg mot Flyr som akkurat landet sitt første fly på Gardermoen. Og han skal kanskje få kjørt seg mot, men det er ikke sikkert da, Norse Atlantic.