Flyr inngår tariffavtale med selskapets kabinforening

Onsdag undertegnet Flyr og selskapets kabinforening en tariffavtale som gjelder frem til mars 2024. Ifølge en melding fra flyselskapet er partene representert ved NHO Luftfart, NHO og Kabinansattes Forbund.

Flyrs kabinbesetning vil også være en del av selskapets program for overskuddsdeling.

For Flyr betyr avtalen at selskapet og dets ansatte vil ha en forutsigbar og god ramme for å etablere og utvikle virksomheten i det norske markedet.

– Forhandlingene har vært positive og konstruktive. Dialogen har vært preget av åpenhet, tillit og en felles vilje til å finne løsninger som gjør det mulig å bygge fremtidig luftfart i Norge, sier Flyrs adm. direktør Tonje Wikstrøm Frislid i en melding.

Onsdag har det også blitt kjent at Flyr har fått de nødvendige driftstillatelsene fra Luftfartsverket. Det betyr at alle formaliteter er på plass for at selskapet kan starte sine operasjoner, med første flytur fra Oslo til Tromsø 30. juni.