Jacob Schram slutter som sjef i Norwegian, og går nå på dagen.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skriver Schram i en tekstmelding til Finansavisen.

– Min ansettelsesavtale fastslår at jeg har en oppsigelsestid på ni måneder og 15 måneders etterlønn. Alle visste at konsernsjefjobben i Norwegian var meget risikofylt, og derfor ble denne avtalen inngått i 2019, står det videre.

Schrams ansettelseskontrakt gjør at han har rett på ni måneders oppsigelsestid, og han vil derfor støtte styret på heltid frem til 31. mars 2022.

Den tidligere Norwegian-sjefen vil inntil da motta sin nåværende lønn, før et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige utbetalinger. Selskapet melder at de har forsøkt å redusere dette sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men at de ikke har lyktes å komme til en enighet.

– Jeg har vært villig til å forhandle med styret om å revidere min etterlønnsavtale, og jeg har kommet med konkrete tilbud som ville ha redusert denne i betydelig grad. Disse forhandlingene førte dessverre ikke frem, skriver han.

Ny sjef

Ny Norwegian-sjef blir nå tidligere finansdirektør Geir Karlsen, som også var fungerende adm. direktør i selskapet fra juli 2019 til desember 2019.

– Karlsen har med suksess ledet den økonomiske gjenoppbyggingen av Norwegian, og har kompetanse, fokus, tillit og engasjement som gjør ham til det beste valget som konsernsjef for Norwegian, sier styreleder Svein Harald Øygard i en kommentar.

Karlsen har tidligere også lang erfaringen fra børsnoterte selskaper innen shipping og offshore, blant annet i Golden Ocean Group og Songa Offshore. Han vil ifølge meldingen motta en lønn på 4,5 millioner kroner, samt en bonus.

– Fremover vil våre hovedprioriteter være å øke lønnsomheten i våre lavkostnads-operasjoner, og å tiltrekke nye og eksisterende kunder i alle viktige markeder. Norwegian er godt posisjonert etter den nylige rekonstruksjonen av selskapet, med et sterkt merke, velprøvde produkter og tjenester, g ikke minst et team med høyt erfarne kolleger som er klare til å kjempe for hver kunde, sier Karlsen i en kommentar.

Norwegian vil umiddelbart starte jobben med å finne en ny finansdirektør.