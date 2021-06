ABG Sundal Collier tror Norwegian kan stige 50 prosent

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm hever sin anbefaling på Norwegian-aksjen fra selg til kjøp og går ut med et kursmål på 15 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 9,91 kroner, ned 3,0 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 50 prosent.

Gjennomsnittlig kursmål på Norwegian er 20,85 kroner, ifølge Bloomberg.

«Nytt selskap, nytt case», innleder ABG analysen.

Ifølge TDN Direkt mener meglerhuset at Norwegian nå er sterkere enn noen gang med en 80 prosent gjeldsreduksjon sammenlignet med årsslutt 2019, og trekker frem en estimert kontantbeholdning på 5,4 milliarder kroner i slutten av 2021.

Analytikeren er godt fornøyd med at Norwegian har gått ut av langdistansesatsingen, og kuttet 40 prosent av kapasiteten på kortdistanse, noe som gjør det mulig for selskapet å fokusere på de lønnsomme rutene.

Mandag morgen ble det kjent at Jacob Schram slutter som sjef i Norwegian. Han går på dagen. Schrams ansettelseskontrakt gjør at han har rett til ni måneders oppsigelsestid, og han vil derfor støtte styret på heltid frem til 31. mars 2022.

Ny Norwegian-sjef blir tidligere finansdirektør Geir Karlsen, som også var fungerende adm. direktør i selskapet fra juli 2019 til desember 2019.