Hegnar: Fredriksen sørget for å sparke Schram

Flere ble overrasket over styrets beslutning om å sparke Jacob Schram som toppsjef i Norwegian i går. Selv største aksjonær John Fredriksen sier han ante ingenting, men dette tviler Trygve Hegnar på.

Noe mystisk

Trygve Hegnar uttalte blant annet i Økonominyhetene på FaTV mandag at man kan lure på hva som foregår dersom det stemmer at Fredriksen ikke ante noe om Schram-avgangen.

– Man aner om det funker mellom sittende konsernsjef eller styret.

Videre tror Hegnar at Fredriksen har sørget for at det nye styret på første styremøte, som han har vært med på å sette sammen, ville sparke Jacob Schram som toppsjef i Norwegian.

Fredriksen er god på å sparke ledere

Hegnar omtaler Fredriksen som en smart mann og en av verdens beste ledere. Det tviles ikke på Fredriksens handlekraft når det kommer til å få ut ledere han ikke liker.

– John Fredriksen er jo kjent for å sparke ledere. Enten så leverer de dårlige tall, eller så liker ikke Fredriksen de.