Norwegian kan få gebyr på 400 millioner

Norwegian har ikke levert klimakvotene sine for 2020, og nå varsler Miljødirektoratet et gigantgebyr til flyselskapet på 400 millioner kroner, melder TDN Direkt og viser til E24.

Direktoratet opplyser til E24 at Norwegian er kvotepliktig for sine utslipp i 2020, og at flyselskapet ikke har overholdt kvoteforpliktelsene.

Utslippene i 2020 utgjorde nesten 390.000 tonn CO2-ekvivalenter, viser et brev sendt fra Miljødirektoratet til Norwegian.

Norwegian har mulighet til å uttale seg om gebyret før det blir endelig avgjort om gebyret må betales eller ikke. Fristen til å uttale seg er 6. juli, skriver E24, ifølge nyhetstjenesten.