Romfartsaksje til værs - bokstavelig talt

Richard Bransons Virgin Galactic får godkjenning av amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) til å ta med seg passasjerer til verdensrommet. Dette fremkommer av en pressemelding fra selskapet fredag ettermiddag.

Denne godkjenningen er den første av sitt slag, og Virgin Galactic er med det det eneste kommersielle romfartsselskapet som har tillatelse til å frakte passasjerer ut til verdensrommet.

«Vi beholder den kommersielle lisensen vi har hatt siden 2016, og får nå også tillatelse til å frakte betalende passasjerer når vi er klare til det», sier Virgin Galactic-sjef Michael Colglazier til CNBC.

Aksjen går 12 prosent i forhandelen på NYSE etter meldingen.

I mai ble det gjennomført vellykkede prøveturer til verdensrommet. Markedet responderte kraftig på nyhetene også da, og aksjen gikk 78 prosent på halvannen uke.

Det gjenstår fortsatt tre prøveturer før Virgin Galactic skal ha med seg noen passasjerer ut til verdensrommet. Disse skal gjennomføres i løpe av sommeren, før selskapet håper å ha med seg betalende passasjerer etterhvert.

Dersom det frister å ta turen, gjelder det å ha en ekstra million eller to på lager. CNBC skriver at selskapet så langt har 600 billettreservasjoner, med en pris på mellom 200.000 og 250.000 dollar stykket. Dette tilsvarer priser på mellom 1,7 og 2,1 millioner norske kroner.

Aksjen omsettes for 40 dollar i forhandelen på NYSE, etter et turbulent år på børs. Aksjen nådde topp i februar på over 60 dollar, for så å falle ned til rundt 15 dollar i mai, frem til nyheten om vellykket prøvetur kom.