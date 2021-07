Norwegian ansetter 200 medarbeidere

Som en følge av økt etterspørsel etter flyreiser har Norwegian nå gjenåpnet basen i Danmark. Klokken 06.00 mandag morgen lettet DY3670 fra Københavns Lufthavn med kurs mot Malaga i Spania.

Det markerer den offisielle åpningen av Norwegians base i København, og flyselskapet har nå ansatt rundt 200 piloter og kabinansatte tilknyttet basen i Danmark.

29 destinasjoner

Fra Danmark flyr Norwegian i sommer til 29 destinasjoner i Europa, og har samtidig økt tilbudet på enkelte innenriksruter. De 200 nye stillingene som opprettes i København vil besettes av tidligere ansatte som mistet jobben som en konsekvens av pandemien.

– Etter en turbulent periode har Norwegian i dag en forenklet organisasjonsstruktur og en robust økonomi, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en melding.

Covid-19 utløste en krise uten sidestykke for Norwegian og flyindustrien generelt. Etter et halvår med krevende rekonstruksjonsprosesser i både Irland og Norge kunne Norwegian 26. mai slå fast at prosessene er fullført.

Sjefsbytte

I forrige uke fikk Jacob Schram sparken i Norwegian, og måtte gå på dagen. Samtidig tok tidligere finansdirektør Geir Karlsen over som ny konsernsjef.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skrev Schram i en tekstmelding til Finansavisen.

Kort tid senere ble det kjent at både Jacob Schram og Geir Karlsen skal ha fått en ekstrabonus på 11 millioner kroner hver av det tidligere styret.