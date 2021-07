Hjelp, vi flyr i pluss

Det var nok en del investorer som ble overrasket da United Airlines kunngjorde mandag at de forventer å tjene penger neste måned. Det vil i så fall være første måned det amerikanske flyselskapet går i overskudd siden januar 2020, før pandemien gjorde at etterspørselen etter flyreiser stupte, melder MarketWatch.

Mandagens kunngjøring kommer dagen før selskapet arrangerer investordag for analytikere og investorer.

Opp 25 prosent i år

– United Airlines forventer å generere positive justerte inntekter før skatt i juli 2021, som vil være den første måneden med positiv justert inntekt før skatt siden januar 2020. Denne forventede ytelsen vil markere en viktig økonomisk milepæl, skriver selskapet i pressmeldingen.



Den amerikanske flykjempen tapte nær 7 milliarder dollar i 2020, etter å ha fått et overskudd på 3 milliarder i 2019. For i år er det ventet at selskapet vil få et tap på 3,4 milliarder dollar, før selskapet igjen går med overskudd over et helt år i 2022.

Før børsåpning mandag har United Airlines-aksjen steget cirka 25 prosent i år, og er opp 84 prosent fra sitt laveste nivå i juli 2020.

I juli for ett år siden var den kommersielle flytrafikken i USA ned med over 70 prosent. Færre en 21 millioner satte seg på en fly da, mot 80 millioner som fløy i juli 2019. Så langt i juni har 51 millioner mennesker reist fra amerikanske flyplasser. Det er fortsatt en nedgang 27 prosent sammenlignet med juni 2019, men en oppgang på nesten 300 prosent fra juni 2020, skriver MarketsWatch.

Kjøper fly for 250 mrd.

En annen nyhet som sprakk på mandag var at United Airlines skal bestille seg nye fly, En ordre som kan være verdt opptil 30 milliarder dollar, over 250 milliarder kroner, skriver Reuters.

United har planer om å kjøpe opptil 270 smalbuksfly, i et forsøk på å få til innhentingen etter pandemien til gunstige priser. Bestillingen kan omfatte opptil 200 Boeing 737 MAX og rundt 70 Airbus A321neo.

Ifølge Reuters ville en slik avtale normalt være verdt rundt 33 milliarder dollar, men analytikere sier at flyselskaper vanligvis betaler mindre enn halvparten når det kommer til avtaler i denne størrelsen.

Avtalen vil i så fall være den største i bransjen siden pandemien slo ut all luftfart i fjor.

Ingen av partene vil kommentere det mulige flykjøpet, som er ventet å bli kunngjort på Uniteds investordag på tirsdag. Kilder som er nær forhandlingene sier til Reuters at samtalene er komplekse og at antall enheter kan endres.