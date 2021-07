Fredag krevde næringsminister Iselin Nybø en redegjørelse fra Norwegian om bonusutbetalingene til selskapstoppene. Hun ønsket å komme til bunns i om hvorvidt bonusene på rundt 30 millioner ble utbetalt før eller etter statens forbud mot bonuser utløp.

– Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene, sa Nybø i en pressemelding tirsdag.

I følge Norwegian ble bonusene utbetalt i mai. Jacob Schram og Geir Karlsen fikk i mai en bonusutbetaling på 11 millioner kroner hver. I selskapets låneavtale med staten gjaldt det et forbud om bonusutbetalinger fram til 26. mai. Nybø er svært misfornøyd med utbetalingene:

– Det er like fullt svært skuffende at de bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart. Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft.

Hun trekker frem at koronastøtten fra staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap. Våren 2020 fikk selskapet tilgang til 3 milliarder kroner. Da Norwegian var på vei ut av restruktureringsprosessen stilte staten opp med enda et lånebeløp.

– Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sa næringsministeren.

– Ikke i strid med Norwegians forpliktelser

I sitt svarbrev til departementet skriver Norwegians advokat Richard Sjøqvist at selskapet ikke har brutt lånebetingelsene. På spørsmål om hvordan statens vilkår i låneavtalen har blitt oppfylt svarer han:

– Bonusen kunne etter bestemmelsene i låneavtalen ikke komme til utbetaling før etter opphøret av Norwegians realforpliktelser. Bonusene ble ikke reelt utbetalt før etter opphøret av realforpliktelsene, og statens vilkår i låneavtalen er dermed oppfylt.

Bonusutbetalingene var delt i to – en kontantdel og en aksjedel. Kontantdelen ble i følge selskapet delvis gjennomført den 25. juni. Resten vil bli utbetalt i løpet av juli. Aksjedelen av bonusene ble overført den 26. mai – dagen hvor vilkårene i låneavtalen utløp.

Næringsministeren mener selskapet nå har et omdømmeproblem:

– Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sa hun.