Folketrygdfondet møter Norwegian om millionbonusene

Folketrygdfondet mener at omfanget av kompensasjonen den tidligere konsernsjefen har fått, er urimelig, skriver E24.

– Vi har avtalt møte med selskapet over sommeren der vi blant annet vil ta opp selskapets lederlønnsordninger, sier fondssjef Kjetil Houg.

Folketrygdfondet er den tredje største aksjonæren i Norwegian og eier 6,9 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi forventer at samlet omfang av lønn og godtgjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Vi stemte imot lederlønnsordningen på generalforsamlingen, sier Houg.

Schram ble erstattet som konsernsjef av Geir Karlsen søndag 20. juni.

I etterkant ble det kjent at duoen mottok elleve millioner kroner hver i mai for å sikre at de ikke forlot selskapet da det var under rekonstruksjon.

I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner. Bonusene kommer i tillegg til øvrige bonuser og ble besluttet av det forrige styret, som ble erstattet 4. juni.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener Norwegian har vist dårlig dømmekraft i saken. I fjor la hun ned forbud mot bonusutbetalinger i selskapet, som da hadde store økonomiske problemer, som en betingelse for å få et statsgarantert lån. Ifølge regjeringen utløp fristen 26. mai i år.

