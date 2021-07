– Av forvaltningsmessige årsaker kan vi ikke kommentere endringer i våre beholdninger, skriver hun.

Støy rundt bonusutbetalinger til toppledelsen i Norwegian har ikke gått upåaktet hen i det politiske miljø, ei heller for selskapets fagforeninger og dagens storaksjonærer.

Men småsparere gir blaffen i at Schram og Karlsen fikk en bonus på 11 millioner kroner.

– Våre kunder hamstrer Norwegian-aksjer, sier Mads Johannesen i Nordnet, og fortsetter:

GIR BLAFFEN I BONUSER: Kundene til investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet eier rundt 15 prosent av Norwegian. Foto: Ivan Kverme

– Jeg fikk nesten sjokk, for våre kunder har omsatt Norwegian-aksjen for 554 millioner i juni. Nettokjøpet er på 58 millioner kroner, som igjen betyr at våre nordiske kunder eier rundt seks prosent av Norwegian, sier Mads Johannesen i Nordnet.

Under emisjonen i mai fikk småsparene kun delta med knapper og glansbilder, i en emisjon på 400 millioner kroner. Småsparerne måtte godta at verdiene ble pulverisert og skyllet ut med badevannet. Men interessen for Norwegian-aksjen har likevel økt kraftig hos Nordnet.

– Før emisjonen var det 65.000 nordiske kunder i Norwegian.

– Nå er det nærmere 80.000, fortsetter Johannesen.

Legger man til klientkontoene i tyske Clearstrem, svenske Avanza, danske Saxo Bank og Nordnet kontrollerer disse plattformene nærmere 15 prosent av eierskapet i Norwegian.

Det er kun John Fredriksen og Sundt-søsknene som eier mer, med snaue 19 og 17,4 prosents eierandel.

Ble aldri folkeaksjer

Med planer om å få opp mot 50 fly i luften er Norwegian størst blant de «norske» flyselskapene. Flyr hadde på sin side første flyvning til Tromsø tidligere denne uken, og har et mål om å ha rundt 30 fly i luften over noen år.

Forvalterne Robert Næss i Nordea og Jan Petter Sissener i Sissener Canopus stilte opp med 30 millioner kroner hver i Flyr-emisjon i februar, da det hentet 600 millioner kroner. Begge trodde da at Flyr kunne bli en folkeaksje.

AIRBORNE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet Flyrs første flight til Tromsø onsdag 30. juni. Foto: NTB

– Det er 11.171 Nordnet-kunder som eier snaue fem prosent av Flyr, sier Johannesen, som konstaterer at Flyr til nå ikke har blitt like folkekjær som NAS.

Og etter at Norwegian la ned sin langdistansesatsing tok Bjørn Tore Larsen kontakt med blant andre Bjørn Kjos, som etablert Norse Atlantic Airways i mars.

– Norse har ikke vært like hot, men våre kunder eier likevel 4,2 prosent av selskapet, sier Johannesen.

Norse har planer om å benytte opp mot 12 Dreamlinere i første omgang, og vil i prinsippet ikke konkurrere mot Norwegian og Flyr.

DESEMBER: Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen planlegger å sende sin første Dreamliner til USA i desember. Foto: Norse Atlantic

Selv om Norse Atlanticer et rendyrket lavkostselskap vil det møte SAS på enkelte strekninger.

– Interessen for SAS er liten i Norge, men veldig stor i Sverige, sier han.

Nordnet har drøye 57.000 SAS-aksjonærer i Norden som igjen representerer aksjer for snaue 7,5 prosent av aksjekapitalen i SAS.