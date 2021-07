Senioranalytiker: På tide å selge flyaksjer

Det kan være tid for å droppe flyaksjer. Det mener flere analytikere.

Selv om USAs reisetall oversteg nivået av 2019 i løpet av feriehelgen i forbindelse med 4.juli, viser tekniske signaler at det er faresignaler i globale flyaksjer. Det sier Piper Sandlers Craig Johnson til CNBCs «trading nation» på fredag.

Et chart av ETF-en U.S. Global Jets ETF (JETS) viser at flyaksjer bryter under støttelinjen og sin 50 dagers glidende gjennomsnitt. Det er trøblete tekniske signaler i følge Johnson som er senior teknisk analytiker.

– Fra mitt perspektiv har de lettjente pengene allerede blitt tjent. Jeg tror det er på tide å ta pengene ut av ETF-en JETS.

En flyaksje med oppside igjen

Likevel fremhever Johnson at en flyaksje fortsatt kan ha drivstoff igjen på tanken. Southwest Airlines er et selskap både senioranalytiker Piper Sandlers Craig Johnson og administrerende direktør i BK Asset Management har troa på.

– Southwest Airlines er kostnadsledende i deres industri. De har den beste balansen og på lang sikt tror jeg de skaper et veldig sterkt merkevare.

– De har foreløpig både forsinkelser og står overfor kanseleringer, men i motsetning til Delta og United prøver de å fylle opp kapasiteten nå, fortsetter Schlossberg.

Videre forventer han at privatreiser vil hente seg fortere og mer inn enn forretningsreiser. Schlossberg tror Southwest vil spise markedsandeler fra konkurrentene ettersom de er mer avhengige av privatreiser enn forretningsreiser.

– For meg er det den ene aksjen under JWTS som jeg ville holdt for de neste 18-24 månedene, sier Schlossberg.