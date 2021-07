Vurderer å ta klimagebyr til retten

I slutten av juni ble det kjent at Miljødirektoratet ønsket å ilegge Norwegian et overtredelsegebyr på hele 400 millioner kroner for at selskapet ikke har overholdt sine kvoteforpliktelser.

Nå har Norwegian, ifølge E24, kommet med tilsvar på varselet. I brevet som ble oversendt direktoratet tirsdag kveld skriver selskapet: «Innleveringen av kvoter vil skje under protest, og det tas klart forbehold om at NAS vil kunne prøve saken rettslig».

Miljødirektoratet bekrefter overfor E24 at de har mottatt Norwegians tilsvar fra deres advokater i BAHR tirsdag kveld, men har ingen kommentar til innholdet enn så lenge.

Trekker inn menneskerettsdomstolen

Norwegian mener gebyret mangler rettslig grunnlag, «blant annet basert på praksis fra den europeiske menneskerettsdomstolen og Høyesterett», og at gebyret derfor ikke kan ilegges på objektiv grunnlag.

– Vi kommer til å gjøre opp kvotene, men det kan likevel være aktuelt å få dette rettslig prøvd. Vi har lagt til grunn og har samme oppfatning som Wiker, at norsk lov gjelder i Norge, både for selskaper og myndigheter, skriver kommunikasjondirektør Anne-Sissel Skånvik til E24.

– Falt bort ved rekonstruksjonen

Håvard Wiker var ansvarlig rekonstruktør for selskapet som fikk gjennomgikk en rekonstruksjon som dommer Leif Villars-Dahl kvitterte ut i rekordfart. Etter at ankefristen løp ut 30. april har rekonstruksjonen av Norwegian var rettskraftig.

– Selskapet var under rekonstruksjonen avskåret fra å dekke disse kravene. Etter mitt syn er heller ikke selskapet nå forpliktet til å gi disse kravene annen behandling eller bedre dekning enn alle andre krav mot selskapet fra tiden før åpningen av rekonstruksjon, skriver Wiker til E24.

At selskapet i en lengre periode var under konkursbeskyttelse trekkes frem i brevet som er sendt Miljødirektoratet. Der krever selskapet blant annet svar på om det var objektivt mulig for dem å oppfylle kvoteforpliktelsen før rekonstruksjonen var rettskraftig. Selskapet mener også at et eventuelt gebyr har falt bort i forbindelse med rekonstruksjonen.

Bonusbråk

Norwegian-styret har den senere tiden vært i hardt vær som følge av at tidligere adm. direktør Jacob Schram og Geir Karlsen, som den gang var finansdirektør fikk en «retention bonus» på 11 millioner kroner i forbindelse med den vellykkede rekonstruksjonen.

Det skapte blest både i politikken og blant de nye eierne, Sundt-sjef Jakob Iqbal beskrev bonusutbetalingene som svært problematiske, sett opp mot situasjonen selskapet befinner seg i.