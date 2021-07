Støre mener Norwegian-bonuser ikke kunne skjedd på hans vakt

– Hadde vi hatt flertall, ville vi sørget for at pengene fra staten kom med helt klare forpliktelser, sier Støre til VG.

Statlig støtte må gis med krav om at ledelsen ikke stikker av med økt lønn eller bonuser, mener han. Ifølge Støre har næringsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Jan Tore Sanner (H) sagt seg enige i det, men at de har tillit til at det ikke skjer.

I mai mottok Jacob Schram og Geir Karlsen 11 millioner kroner hver mot at de ikke forlot Norwegian da selskapet var under rekonstruksjon.

Nybø har kalt bonusene ukloke.