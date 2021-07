Flygigant kjøper 100 el-fly fra söta bror

United Airlines kjøper 100 helt elektriske 19-seters ES-19 fly fra den svenske start-up-selskapet Heart Aerospace. Kjøpet er en del av strategien for å avkarbonisere luftfarten på korte regionale ruter, ifølge en melding fra flyselskapet.

Amerikanerne vil også investere et ukjent beløp i Bill Gates´ Breakthrough Energy og Mesa Airlines.

United Airlines har ikke gått ut med hvor mye de betaler for flyene, som er betinget av at flytypen oppfyller kravene for sikkerhet og drift. Mesa Airlines vil kjøpe ytterligere 100 ES-19, underlagt lignende krav som Uniteds. Flyene har en rekkevidde på inntil 250 miles, cirka 402 kilometer.

Heart Aerospace Elektrisk flyutvikler og designselskap.

Ble grunnlagt i 2018 og har base i Göteborg i Sverige.

Utvikler for tiden ES-19, et 19-seters passasjerfly som skal være i drift fra 2026.

Anders Forslund er grunnlegger og adm. direktør i selskapet.

Flyene United Airlines har bestilt skal tas i bruk i 2026.

Flyselskapet vil benytte ES-19 til å koble knutepunkter som flyplassen Chicago O´Hare til kortere ruter. De elektriske flyene kan kun benyttes på korte turer på grunn av størrelsen og vekten.

19 SETER: 19 passasjerer har sitteplass i ES-19. Foto: Heart Aerospace

«Med en lavere konstnadsprofil kan man få tilbake flere mindre markeder enn det som er mulig med tradisjonelle og større jetfly», sier Mike Leskinen, president for United Airlines Ventures, i et intervju, melder Reuters.

Leskinen påpeker at de ikke ønsker å vente på 50, 75 og 125-seters fly, men heller investere nå, i et selskap de mener har et stort teknologisk forsprang.

United Airlines har tidligere annonsert at det vil kutte klimagassutslippene med 100% innen 2050.